Neues Angebot in Nettetal Sportler können Geräte aus zwei Boxen ausleihen

Das Wetter ist für Leibesübungen unter freiem Himmel derzeit zwar suboptimal, aber die etwas härter gesottenen Sportler können auch jetzt schon ein neues Angebot in Nettetal nutzen: Die Stadt hat an der Skateranlage in Kaldenkirchen und am Windmühlenbruch in Lobberich Sportboxen aufgebaut. Darin stecken zum Beispiel Medizinbälle, Gymnastikmatten, Kettlebells oder Koordinationsleitern, die ein vielseitiges Training ermöglichen und die sich Interessenten an der Box für ein paar Freiluftübungen ausleihen können.