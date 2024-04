Bei Treffen in Nettetal Ex-Vorsitzender Vitt wird Ehrenmitglied der Sportfreunde Leuth

Marion Wenzel, Rheinhold Wenzel, Alina Genent, Eckhard Jahn, Maximilian Thelen und Martin Hochburg wurden bei der Versammlung für ihre 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet, Wilfried Evers und Jutta Schürmann für ihre 40-jährige Treue. Wilfried Evers engagierte sich maßgeblich in der Fußballabteilung und war entscheidend an der Entwicklung der Seniorenabteilung beteiligt. Auch beim Bau des Kunstrasenplatzes leistete er persönlichen Einsatz. Jutta Schürmann trat bereits im Jahr 1984 in die Turnabteilung ein und übernahm später die Leitung der Vereinsgaststätte Haus Kother Schürmann.