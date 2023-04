Nach Umzug des Spielecafés Nettetal bekommt zweiten Escape Room

Nettetal · Das Kaldenkirchener Spielecafé „Jungbrunnen“ zieht um. An seinem jetzigen Standort in Kaldenkirchen richten die Betreiber einen weiteren Escape Room ein. In dem sollen „Höhlenforscher“ Rätsel lösen.

05.04.2023, 15:00 Uhr

In einer ehemaligen Bäckerei richten Petra Wigman-Prigge und ihr Mann Erwin Wigman in Hinsbeck ein neues Spielecafé ein. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer

Die Begeisterung ist Petra Wigman-Prigge und ihrem Mann Erwin Wigman auf der ganzen Linie anzusehen. „Wir können uns schon vorstellen, wie es hier aussehen wird, wenn alles fertig ist. Dann ziehen wir um und damit fällt der Startschuss zu unserem zweiten Escape Room“, erzählt die Inhaberin des Kaldenkirchener Spielecafés „Jungbrunnen“ und des Escape Rooms „Das Geheimnis der weißen Dame“. Dabei blickt sie sich im ihrem neuen Hinsbecker Ladenlokal um.