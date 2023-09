Einsatz in Nettetal Polizei-Spezialkräfte knacken Wohnungstür

Am frühen Morgen des 21. September haben Anwohner der Düsseldorfer Straße in Nettetal einen Knall wahrgenommen. Der Grund nach Angaben der Polizei: Spezialkräfte hatten die Tür zu einer Wohnung eines 20-Jährigen geöffnet. Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit einem Raubdelikt am 14. September, teilte die Polizei weiter mit. Dabei soll möglicherweise eine Waffe eingesetzt worden sein. Nähere Angaben zu dem Raub wolle man „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht machen, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Der 20-Jährige wurde festgenommen, die Wohnung von den Einsatzkräften durchsucht. Ein Haftrichter schickte den Nettetaler in Untersuchungshaft.