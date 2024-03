VVV Lobberich stellt Antrag Teil der Marktstraße soll gesperrt werden

Der Platz, gemeint ist der Alte Markt in Lobberich, würde durch eine solche Maßnahme wieder an Bedeutung gewinnen, formulierte der VVV in seinem Antrag. Man verzeichne dort eine deutliche Belebung. Nicht nur der Adventsmarkt, auch Ferkesmarkt und Möhrenfest fänden hier statt, und der Auftakt zur karnevalistischen Session habe sich an diesem Ort ebenfalls etabliert. Die Gemeinde selbst wähle den Ort mit dem ehemaligen Rathaus gern als Kulisse für Veranstaltungen.