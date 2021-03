Wohnungsbau in Nettetal : Sperrung durch Kanalbau an der De-Ball-Straße

Lobberich Es geht weiter mit Bauarbeiten auf dem ehemaligen Niedieck-Fabrikgelände. Um neue Wohnhäuser errichten zu können, wird dort mit Erschließungsarbeiten begonnen. An der De-Ball-Straße muss zeitweise mit Sperrungen gerechnet werden.

Auf Teilflächen des ehemaligen Niedieck-Geländes werden Baumaßnahmen zur weiteren Erschließung fortgesetzt. Das teilt die Stadt Nettetal am Mittwoch mit. Angrenzend an den dortigen Lebensmittel-Discounter wird eine neue Wohnbebauung in Form von Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften sowie einem Mehrfamilienhaus entstehen. In den nächsten Wochen wird zunächst das neue Entwässerungssystem erstellt, ehe anschließend der Hoch- und Straßenbau weitergeführt wird.

In der Zeit, in der das Entwässerungssystem gebaut und der neue Kanal an den Bestandskanal angeschlossen wird, kann es in der De-Ball-Straße kurzzeitig zu verkehrlichen Einschränkungen kommen. Die Zufahrt zu den Häusern in der De-Ball-Straße wird über die Werner-Jaeger-Straße gewährleistet bleiben.