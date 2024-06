Problem in Nettetal Premium-Wanderweg nach Biber-Bau länger gesperrt

Beim Schönheitswettbewerb deutscher Wanderwege ist Nettetal mit am Start: Der durchs Stadtgebiet verlaufende Premium-Wanderweg „Zwei-Seen-Route“ ist auf die Vorschlagsliste des Wandermagzins für die Wahl zum schönsten Wanderweg Deutschlands gesetzt – neben weiteren 14 Tagestouren in der Republik. Allein: Derzeit müssen Wanderer auf dem Pfad Umwege in Kauf nehmen. Denn im Frühjahr hat ein nahe gelegener Biberdamm für ausgiebige Überschwemmungen im Bereich des Ferkensbruchs gesorgt. Die Stadt sah sich gezwungen, Abschnitte des Weges zu sperren. Und so wird es auch noch eine Zeit lang bleiben.