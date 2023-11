Vorstoß in Nettetal SPD wünscht sich Trinkwasserbrunnen in der Stadt

Die Idee hat Konjunktur: Die Stadt Rees will einen Trinkwasserspender auf den Markplatz stellen. In Mönchengladbach fordert der Seniorenrat Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet, in Brüggen tun es die Grünen, in Voerde macht sich die FDP dafür stark – und in Nettetal sind es die Sozialdemokraten, die jetzt die Initiative ergriffen haben. Sie wollen, dass die Stadt – „idealerweise“ in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken – Trinkwasserbrunnen aufstellt, an denen sich Durstige bedienen können.