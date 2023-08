Schriftsteller in Nettetal ausgezeichnet Schriftsteller Dinçer Güçyeter spendet Preisgeld an die Flüchtlingshilfe

So ging es in den Reden von Renate Dyck, Vorsitzende der SPD-Fraktion, des Bürgermeisters Christian Küsters, den Wegbegleitern des Autors, Fabian Matussek, Ulrich Schmitter, Wolfgang Schiffer und Ulla Hoeke zwar auch immer wieder um die Literatur von Güçyeter. Vor allem aber hoben sie hervor, was Güçyeters Arbeit für die Stadt bedeutet. Der 1979 in Nettetal geborene Autor mit türkischen Wurzeln habe „Nettetal auf die literarische Landkarte Deutschlands gebracht“, so formulierte es Bürgermeister Küsters. Mit dem von ihm organisierten Lesefest hole er befreundete Schriftsteller in die Stadt.