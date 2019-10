Nettetal : SPD erwartet von Klimamanagern konkrete Ideen

Fraktionsklausur SPD Nettetal. Foto: SPD Nettetal

Netteal In ihrer ersten Klausurtagung befasste sich die SPD-Fraktion auch mit der Werner-Jaeger-Halle. Sie drückt dabei aufs Tempo.

Bei ihrer Klausurtagung hat die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Nettetal sich mit dem Thema Klima befasst. Der Rat hatte ja im Juli ein klimafreundliches Handeln beschlossen. Intensiv befasste sich die SPD-Fraktion mit der Frage, was sich in Sachen Klimamanagement in Nettetal tut. Prinzipiell handele es sich nach Ansicht der Fraktionsvorsitzenden Renate Dyck um eine Querschnittaufgabe, die von allen Bereichen der Stadtverwaltung wahrgenommen werden müsse. Es komme jetzt aber auf die beiden Klimaschutzmanager an, von denen in naher Zukunft konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Klimafreundlichkeit, erwartet werden.

Ein wichtiges Thema war der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020. Stadtkämmerer Norbert Müller und Bereichsleiter Finanzen Andreas Grafer mussten dazu viele Fragen der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger beantworten. Außerdem wurde von Kämmerer Norbert Müller nochmal die Tatsache der Erhöhung der Ausgleichsrücklage bekräftigt. Bei der Eröffnungsbilanz nach dem neuen Haushaltsrecht betrug zu Beginn 15 Millionen Euro. Nunmehr konnte sie auf 21 Millionen im Entwurf erhöht werden. Dies sei eine gute Grundlage für möglicherweise konjunkturbedingte Einnahmerückgänge. Für die SPD-Fraktion ist das auch ein Grund, in diesem Jahr bei den ohnehin bis 2020 festgeschriebenen Sätzen für Grundsteuer und Gewerbesteuer zu bleiben.

Die Information, das Gewerbegebiet Nettetal-West (vorher VeNeTe) komme ans Laufen, seitdem die Stadt die Vermarktung in eigener Regie übernommen hat, fanden die Genossen besonders erfreulich. Keinen Zweifel gibt es bei den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an der beschlossenen Sanierung der Werner-Jaeger-Halle. Allerdings, so die Erwartung, könne sich die Stadt im Interesse der Nutzer der Halle, aber auch der Einnahmesituation, nicht mehr als zwei Spielzeiten in den zweifelsohne hervorragend funktionierenden Ausweichspielstätten leisten.

Bei der ersten Runde der Klausurtagung hat die SPD-Fraktion viele Themen angesprochen und diskutiert. Mitte November folgt eine zweite Runde. Foto: SPD Nettetal

Immer wieder gibt es Kritik an der an der nicht enden wollenden Diskussion über die Anpassung der Friedhofskultur an ein verändertes Verhalten bei Bestattungen. Hier werden konkrete Beschlüsse erwartet, die sich auch in der Gebührenentwicklung auswirken. Diskutiert wurde die Frage nach den Kosten für die Restaurierung der Aula an der Realschule. In einer weiteren Sitzung Mitte November wird sich die SPD-Fraktion mit den noch offen gebliebenen Themen befassen.

