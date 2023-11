Orkan Ciaran Spaziergängerin bei Sturm schwer verletzt

Der Unfall ereignete am Donnerstag gegen 13.20 Uhr nahe der niederländischen Grenze am „Weißen Stein“, als Sturmtief Ciaran mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h über den Kreis Viersen brauste. Die Viersenerin hatte selbst den Notruf gewählt, war wegen der Nähe zur Grenze in der niederländischen Leitstelle gelandet. Niederländische und deutsche Einsatzkräfte starteten gemeinsam die Suche, brachten die Viersenerin in ein niederländisches Krankenhaus. Mittlerweile sei die 57-Jährige außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.