Bilanz der Aktion in Nettetal Nettespargel-Touren brachten 101 Teilnehmer aufs Fahrrad

Tür und Tor öffneten der Landhof Reiner Hermans in Lobberich, der Chico Spargel- und Beerenhof in Kaldenkirchen sowie das Forsthaus Hombergen und das Restaurant Secretis aus Hinsbeck. Die Radelnden erfuhren Wissenswertes zum Spargelanbau, zur Ernte sowie zur Sortierung und zum Vertrieb. Zum Abschluss kehrte die Fahrradgruppe für ein Drei-Gänge-Menü in einem der Restaurants ein. Wer in der nächsten Saison eine Tour im Zeichen des Spargels machen, aber nicht von angebotenen Terminen abhängig sein will, kann die Strecken auch auf eigene Faust erkunden. Eine Beschreibung gibt es unter www.nettespargel.de.