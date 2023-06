Mitmach-Aktionen auf Naturschutzhof in Lobberich So können Kinder und Familien in den Sommerferien die Natur erforschen

Pflanzen Am 27. Juni, 14 bis 16 Uhr, gilt es, unter dem Titel „Sommer“, Forscheraufgaben zu lösen (ab sechs Jahre; 4,50 Euro). Am 29. Juni, 10 bis 13.30 Uhr, kann entdeckt werden, was in der Natur essbar ist (ab sechs Jahre). Am 31. Juli, 20.45 bis 23 Uhr, wird ein Wildnisgebiet bei Vollmond erkundet (ab sechs Jahre und Familien; sieben Euro für Erwachsene mit Kind, jedes weitere Kind zwei Euro; Treffpunkt: Haus Waldesruh, Heide 7 in Hinsbeck).