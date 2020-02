Nettetal : Nettetal zum Jubiläum herausputzen

Seit 2018 beteiligt sich Nettetal an Let's Clean Up Europe. . Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Der Müllsammeltag „Let's Clean Up Europe“ findet in diesem Jahr am 27. und 28. März statt.

Im Jahr 2014 startete ein europaweites Projekt mit dem Namen „Let´s Clean Up Europe“. Ziel dieser Initiative ist es, Abfall europaweit zu reduzieren. Das Projekt setzt seine Schwerpunkte in den Bereichen Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Recycling. Seit dem Jahr 2018 beteiligt sich auch die Stadt Nettetal mit vielen Akteuren wie Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen, Verbänden und Interessengruppen und leistet damit ebenfalls ihren Beitrag. Alleine in Nettetal wurden bislang jedes Jahr rund zehn Kubikmeter Abfall gesammelt.

In diesem Jahr findet die Aktion am 27. und 28. März statt. Dann soll Nettetal wieder „herausgeputzt“ und ein Bewusstsein für die Umwelt geschaffen werden. Helferinnen und Helfer können sich bei Heike Rose, Bildungskoordinatorin der Stadt Nettetal, Telefon 02153 898-4001, E-Mail heike.rose@nettetal.de spätestens bis zum 9. März per E-Mail, telefonisch oder per Fax anmelden. Wichtig für die Anmeldung ist die Zahl der Teilnehmer, das Sammelgebiet, Ansprechpartner und eine Telefonnummer für die Organisation und die Übergabe von Handschuhen, Müllsäcken und weiteren Materialien.

Eine Anmeldung für Gruppen ist auch auf der deutschen Homepage www.letscleanupeurope.de möglich.

(RP)