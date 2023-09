Schnelles Internet in Nettetal Stadt soll Geld für Glasfaserkabel locker machen

Ein Wunder? Nein, denn bei der Markterkundung hat sich auch herausgestellt, dass das Unternehmen Westconnect in eigener Regie Glasfaserkabel in Nettetal verlegen will – und damit sind dafür keine Fördermittel aus öffentlichen Kassen nötig. Die gibt es nämlich nur für Projekte, die ohne staatliche Stütze kein Unternehmen machen will, weil sie unrentabel sind. Das geplante Engagement von Westconnect – laut Kreis verbindlich erklärt – herausgerechnet, kommt man nun auf nur 271 Adressen und mithin auch weniger Bedarf an neuen Kabeltrassen. Hier profitiert Nettetal auch davon, dass es in früheren Jahren schon an einem Programm „Weiße Flecken“ teilgenommen hat und dabei – ebenfalls mit Fördermitteln – das Glasfasernetz schon erweitert wurde. Die noch fehlenden Strecken sind also nicht fürchterlich lang.