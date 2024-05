Familien in Nettetal Stadt will Elternbeiträge für Kita und Ganztag neu bestimmen

Für Eltern, die sowohl Kinder im Kita-Alter als auch im schulpflichtigen Alter haben, ist die Lage in Nettetal derzeit kurios. Wie viel hoch ihr Beitrag für einen Kita-Platz ausfällt, wird anhand einer Tabelle mit 18 verschiedenen Einkommensstufen berechnet, der Beitrag die Betreuung ihres Schulkinds im Offenen Ganztag (OGS) nach einer anderen Tabelle: Die kennt nur sieben Einkommensstufen. Für beide Betreuungsformen muss jeweils ein Einkommensnachweis vorgelegt werden, obwohl das Einkommen in beiden Fällen dasselbe ist. Irgendwie unübersichtlich und unnötig aufwendig, hat die Stadtverwaltung erkannt. Sie möchte das Problem gründlich mit der Politik diskutieren und ein neues Regelwerk sowohl für Kita- als auch OGS-Beiträge in Nettetal schaffen. Das soll dann im kommenden Jahr in Kraft treten. Heißt für die Eltern: Die Beiträge werden sich wohl verändern, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass sie für alle steigen werden.