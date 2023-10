Photovoltaik in Nettetal Grundschüler lernen jetzt unter Solardach

Ferien hatten an der Katholischen Grundschule in Lobberich im Sommer nur die Schüler. Dafür hatten Handwerker dort umso mehr zu tun. Die Schule hat eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach bekommen. Wie das aus der Vogelperspektive aussieht, zeigt ein mit einer Drohne aufgenommenes Foto, das die Stadt jetzt veröffentlicht hat. Die Sanierung des Daches und die neue Photovoltaik-Anlage haben 370.000 Euro gekostet. Damit waren sie der „dickste“ Posten in einer Liste von Baumaßnahmen an Schulen während der Ferien, die insgesamt etwas mehr als eine Million Euro erfordert haben. Unter anderen wurden in einem ersten Abschnitt schon mal der Umbau des Lehrerzimmers in der Gesamtschule in Angriff genommen, Böden in der Realschule neu belegt und das Dach der Katholischen Grundschule Leuth saniert. Foto: Stadt Nettetal