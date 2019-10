Brauchtum : Viele Martinszüge in den Ortsteilen von Nettetal

In allen Ortsteilen von Nettetal wird St. Martin gefeiert. Das Archivbild zeigt den St. Martinzug des St Martinsvereins in Leuth. Archivfoto: Busch. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Nettetal Wir geben eine Übersicht über die Umzüge in Nettetal.

Der eigentliche Martinstag ist der 11. November. Am 11. November des Jahres 397 soll Bischof Martin beerdigt worden sein. Deswegen wählte die Kirche dieses Datum als Gedenktag für den Heiligen. Die Legende sagt, dass Martin als Offizier der Reiterei in Amiens einem Bettler begegnete und mit seinem Schwert den Umhang teilte, um ihn dem Bettler zu geben. Darin wird auch heute noch am Martinsfeuer erinnert. Da es schade, aber auch schwierig wäre, wenn alle Martinszüge am selben Tag losmarschierten, sind die Umzüge mit den Laternen auf mehrere Tage verteilt. Wir listen auf, wann und wo die Martinszüge stattfinden: