Brauchtum in Nettetal So ziehen die Martinszüge durch die Stadt

15 Züge – so viele werden es in diesem Jahr laut einer Liste der Stadt Nettetal sein, und das sind nicht gerade wenige in einer Stadt mit etwa 43.000 Einwohnern. Fans des Winterbrauchtums um den Heiligen Martin haben also eine breite Auswahl. Das liegt daran, dass in den Stadtteilen alleine neun Martinsvereine Züge an den Start bringen, in Kaldenkirchen ist es ein Organisatonsteam und Kitas und Schulen mischen auch noch mit.