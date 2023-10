Export-Schlager aus Nettetal So wurde die Lobbericher Möhre zum internationalen Hit

Möhrenfest? Ja, das gibt es am 21. und 22. Oktober in Lobberich. Aber was hat Lobberich mit Möhren zu tun? Viel, wie der Lobbericher Lehrer Ralf Schmeink zu berichten weiß. Er kennt die Historie der großen gelben Lobbericher Möhre, die es zu internationaler Bekanntheit gebracht hat. Und er weiß, wie aus der gelben Möhre die Lobbericher Möhre wurde.