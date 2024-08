Auf der Kuh zur Tanzfläche So waren die Bergfeste in Hinsbeck

Erst 1928 fand wieder ein Bergfest statt, diesmal durchgeführt nur mit Vereinen und Gruppen des Ortes. Die gesamte Heide wurde abgesperrt, nur vier Zugänge blieben offen. Die Musik stellte der Hinsbecker Musikverein, sechs Vereine beteiligten sich mit verschiedenen Ständen. „Buden, Karussells, Schießstände, Raritätenschauen, Tanzzelte usw. hatten auf den Höhen Aufstellung genommen und unterhielten aufs angenehmste“, so die Presse. „Nicht nur auf dem Festplatze, auch in den benachbarten Waldungen spielte sich ein lebhafter Verkehr ab.“ Am Montag fand eine von den Reitervereinen Grefrath und Hinsbeck veranstaltete Fuchsjagd statt, die ebenfalls viele Neugierige und Interessenten anlockte. Mit insgesamt etwa 8.000 Besuchern hatte das Fest einen überragenden Besuch.