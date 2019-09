Lobberich : Kurzweilige Show begeistert Publikum

Der Zauberabend mit Marc Weide im Seerosensaal war einfach bezaubernd. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Marc Weide, Weltmeister im Salonzaubern, gastierte auf Einladung seines Nettetaler Kollegen Schmitz-Backes im Rahmen des Rheinischen Varietés im Lobbericher Seerosensaal.

Im Alter von elf Jahren wurde Marc Weide von Magier David Copperfield auf die Bühne seiner Show in der Oberhausen Arena geholt, erlebte hautnah, wie dieser spektakulär von der Bühne verschwand. Damals reifte in ihm die Idee, selbst Zauberer zu werden. Ein Video, das er zu Beginn abspielen lässt, zeigt ihn als Kind bei ersten Zaubertricks vor seiner Familie. Den Sprung in die Zauberkunst hat er geschafft, der 28-Jährige wurde 2018 bei den Weltmeisterschaften der Zauberkunst in Südkorea zum Weltmeister gekürt. Am Sonntag trat er auf Einladung von Michael Schmitz alias Schmitz-Backes im Rahmen des Rheinischen Varieté vor 800 Zuschauern im Seerosensaal in Nettetal auf.

In seinem aktuellen Programm „Hilfe, ich werde erwachsen“ beschreibt Weide, dass er sich mit 28 Jahren zwar noch nicht so aufführe wie ein Erwachsener, erklärt dies mit den TOP 5 der untrüglichen Anzeichen des Erwachsenwerdens. Dazu zähle beispielweise der Besitz von Gästehandtüchern oder die bewusste Entscheidung für gesundes Essen. Immer wieder spricht er über eigene Träume und Erlebnisse seiner Kindheit, kombiniert diese geschickt mit seinen Zaubertricks. In dem Programm soll das Publikum immer wieder ins Staunen geraten, und Weide setzt häufig noch einen Extrapunkt hinzu. Viele Tricks können die Besucher durch eine nah auf ihn gerichtete Kamera parallel auf einer Leinwand verfolgen, ihm so quasi genau „auf die Finger sehen“. Seine bevorzugten Requisiten beim Zaubern sind alltägliche Gegenstände, die jeder aus dem Alltag kennt: Er zauberte Eheringe von Zuschauern zusammen und wieder auseinander, verwandelte eine Mini-Colaflasche in eine mit echtem Inhalt und einen 20-Euro-Schein in einen 5-Euro-Schein und verwandelte in Anlehnung an den Illusionisten Uri Geller einen Löffel in eine Gabel. Bei einer Zeitreise in die Vergangenheit schafft er es sogar, einen Kartentrick „rückwärts“ ablaufen zu lassen.

Info Eingeladen vom Kollegen Schmitz-Backes Auch der Veranstalter Michael Backes hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Der erste Zauberer, den er als Kind sah, hat ihn nachhaltig beeindruckt. Im Laufe der Jahre kamen Einflüsse durch Theater, Kabarett und Varieté dazu. Heute nennt sich Backes „einen der meistgebuchten Zauberer Deutschlands“.

Für viele Überraschungslaute sorgte die Nummer mit einem vorab produzierten Einspielfilm: Dabei schaffte Weide es, fünf willkürlich von Zuschauern ausgewählte Spielkarten in diesem Einspieler vorkommen zu lassen. Viele Requisiten holt Weide dabei aus seinem alten Schultornister, Kartenspiele etwa, ein Glas oder einige seiner alten Lieblingscomics. Ein Zuschauer wurde etwa auf die Bühne geholt und sollte sich einen dieser Comics aussuchen, dann ein Wort auf einer von ihm ausgewählten Seite merken. Weide erriet nicht nur das Wort, sondern ließ auch die Buchseite aus dem Comic verschwinden. Auch die Illusion, mit der er Weltmeister im Salonzaubern wurde, zeigt Weide: Bei diesem wirklich spektakulären Trick namens „Das große Kartenwunder“ erscheint unter anderem eine Spielkarte auf seinem T-Shirt, diese beginnt sogar zu brennen, als er die gleiche Papier-Spielkarte in seiner Hand anzündet.