Saisoneröffnung am Nabu-Naturschutzhof Mit Hanftöpfen in die Garten-Saison starten

Das Schild „Seerose, fünf Euro, ohne Frosch“ bei Susanne Janas lässt die Besucher an ihrem Stand schmunzeln. In dem Eimer, in dem eine Seerose auf einen neuen Besitzer wartet, sitzt ein Keramikfrosch als Deko. „Ich muss meinen großen Garten verkleinern, da das Haus verkauft worden ist. Ich wollte so viele Pflanzen wie möglich retten. Da kam die Pflanzenbörse genau richtig“, sagt Janas, die von Bärlauch über Iris bis zum Bergbohnenkraut unzählige Pflanzen mitgebracht hat. Sie ist aber nicht die einzige, die Pflanzen aus ihrem Garten zum Tausch oder günstigen Verkauf dabei hat.