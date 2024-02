Frühstart in Nettetal Die Leuther haben Altweiber schon erledigt

Altweiber-Sause eine Woche früher als andernorts – das hatte noch vor wenigen Jahren eine ungeheure Strahlkraft. Besucher kamen sogar aus dem Düsseldorfer Raum. Das ist vorbei. Aber es gibt für den Karnevalsverein Löther Rieser keinen Grund, betrübt zu sein. Zwar ist das Zelt eine Nummer kleiner als noch vor Corona, aber der Abwärtstrend konnte gestoppt werden: Mehr als 500 Besucherinnen und Besucher feierten am Donnerstag, 1. Februar, gekommen – in etwa so viele wie 2023.