Vorweihnachtszeit in Nettetal So war das Lichterfest in Kaldenkirchen

Für Stimmung sorgte auch die Jux-Kapelle – sie spielte Blues-Brother-Songs, stand nicht an einem Fleck, sondern ging über den gesamten Markt. Kiara kommt aus Kaldenkirchen. Sie hatte am Samstag ihren großen Auftritt. Die 16-Jährige war Finalistin von „Voice of Germany Kids“. Die Schülerin des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Dülken ließ sich auch von anfänglichen technischen Problemen nicht aus der Ruhe bringen. Nach dreijähriger Pause wurde wieder das beheizte Weihnachtszelt aufgebaut – es war an den Abenden rappelvoll. An den Ständen wurde fast durchweg Weihnachtliches angeboten wie die Handarbeiten am Stand des Tierschutzvereins „Notfelle Niederrhein“. Jani Krampitz war mit den Verkäufen nicht unzufrieden – das Geld mag helfen, so manchem Tier Gutes zu tun.