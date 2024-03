Halloween-Musical aus Grefrath in Nettetal Unterhaltsamer Hokus-Pokus im Seerosensaal

Die Sanderson-Schwestern schlagen wieder zu! Wir schreiben das Jahr 2024. Rund 330 Jahre, nachdem die boshaften Hexenschwestern Winifred, Mary und Sarah Sanderson für ihre Untaten im Dorf Salem erhängt wurden, werden sie durch die unbedachten Taten der Jugendlichen Max wiedergebracht. Mit der Hilfe von ihren Freunden und der verfluchten Katze Binx muss diese jetzt in der Gegenwart, zum Wohle ihrer Schwester und aller Kinder von Salem, einen Weg finden, die Hexen zu besiegen. Dies ist die etwas abgewandelte Handlung der neuesten Darbietung der Stagedream Academy Grefrath. Am Wochenende führte sie „Hokus Pokus – Das Musical“, basierend auf dem beliebten Film aus dem Jahr 1993, im Seerosensaal in Lobberich auf.