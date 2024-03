„Pott und Deckel“ in Nettetal Rendezvous mit dem Beruf bei der Ausbildungsmesse?

Die Arbeitsagentur Krefeld/Kreis Viersen ahnte schon im Voraus: Das werden unkomplizierte Gespräch auf Augenhöhe. Sprecher Michael Becker: „Für den Kreis Viersen ist diese Veranstaltung schon eine Hausnummer.“ Im vergangenen Jahr hatte Pott und Deckel bereits in Dülken stattgefunden, in diesem Jahr in Nettetal, am 10. April folgt noch ein Termin in Krefeld.