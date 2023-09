Veranstaltungen in Nettetal Film, Führung, Fotos – das bietet die „Interkulturelle Woche“

Der 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit. An diesem Tag lässt sich vielleicht aber auch etwas für die Eintracht der Nettetaler untereinander tun. Denn der 3. Oktober ist auch ein „Tag der offenen Moschee“, an dem auch Nicht-Muslime dazu eingeladen sind, die Güzel Vadi Moschee an der Burgstraße 3 in Lobberich kennenzulernen. Ein Termin, der auch gut in die Interkulturelle Woche gepasst hätte, die von Sonntag, 24. September, bis Sonntag, 1. Oktober, von Förderverein Flüchtlingshilfe und Stadt Nettetal koordiniert wird. Hier ein Überblick über einige der Veranstaltungen. Das komplette Programm: www.nettetal.de