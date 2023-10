Besuch bei Familie Büttgen Das ist das Halloween-Haus in Kaldenkirchen

Nettetal-Kaldenkirchen · Wer am Samstag, 28. Oktober, Familie Büttgen in Kaldenkirchen besucht, muss Nerven haben: Sie hat mit vielen Helfern mitten im Wohngebiet ein Grusel-Labyrinth aufgebaut. Was die Besucher dort erwartet.

26.10.2023, 13:33 Uhr

Von Emily Jänke

Wer zurzeit an der Ravensstraße in Kaldenkirchen unterwegs ist, findet mitten im Wohngebiet ein Haus, das ein gruseliges Geheimnis birgt. Vor dem Haus mit der Nummer 9 ist ein weißes Zelt aufgebaut, das den Blick auf den Eingang geheim hält. Wir haben uns angeschaut, was sich dort verbirgt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Familie Büttgen lädt ein in ihr Halloween-Haus