Großübung in Nettetal 91 Feuerwehrleute bekämpfen imaginären Waldbrand

Das Szenario klang bedrohlich: Am Samstag bekamen sämtliche Löschzüge der Feuerwehr Nettetal das Einsatzstichwort „Waldbrand im Grenzwald Ravensheide im Stadtteil Kaldenkirchen“. Freilich: nur eine Großübung. Angesichts der Regenfälle der Vortage war ein Großbrand auch unwahrscheinlich. „In den letzten Jahren waren die Frühjahre und Sommer von einer ausgeprägten Trockenheit gezeichnet, die das Waldbrandrisiko in die Höhe schnellen ließen“, erklärt Feuerwehrsprecher Dirk Heussen das ausgesuchte Szenario. „Jüngste Beispiele dafür sind der Wald- und Heidebrand in Niederkrüchten im April 2020 und einige Brandereignisse in den städtischen Waldgebieten.“ Der Brand am Meinweg hielt die Wehrleute beidseits der Grenze tagelang in Atem, trotz vielfältiger Unterstützung von anderen Wehren aus dem Rheinland. „Nach diesen Ereignissen stellte man fest, dass auch zukünftig durch den Klimawandel das Potenzial für Waldbrände steigen wird und wie man dies entsprechend

entgegnet“, so Heussen. Mit Blick auf die großen Waldflächen im Stadtgebiet – Hinsbecker Heide / Krickenbeck, Grenzwald in Kaldenkirchen und das Gebiet der Venloer Heide in Leuth – sah die Feuerwehr es als notwendig an, durch die Entwicklung eines Waldbrandkonzeptes bei solchen Einsätzen effektiver zu werden.