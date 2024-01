Kundgebung in Nettetal Hunderte demonstrierten gegen Extremismus

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Brigitta Möller, Seniorin aus Lobberich, hält ein Schild hoch. „Nie wieder ist jetzt“ steht darauf. Mit ihrer Familie, zu der Mitglieder aus unterschiedlichen Ländern gehören, hat sie am Demonstrationszug gegen Extremismus am Freitagnachmittag in Nettetal-Lobberich teilgenommen. Bei der Chorprobe habe die Pastorin auf die kurzfristig geplante Kundgebung aufmerksam gemacht. Es ist nicht Möllers erste Demo. Auch in Köln sei sie bereits gewesen, um Flagge für die Demokratie zu zeigen und Extremisten jeder Art eine Absage zu erteilen.