Selbstversuch als Highlanderin in Nettetal Training mit Baumstamm, Hammer und Kugel

„Ach, was soll an dem Schmeißen einer Kugel schwer sei?“, denke ich und bereue meinen Hochmut rasch. Die Kugel wiegt 6,35 Kilogramm, ganz schön schwer. „Hinstellen, Kraft aus den Beinen nehmen und das Gewicht erstmal in Bewegung bringen“, weist mich mein Trainer Stickelbrock an.