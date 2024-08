Neues Angebot in Nettetal Die Kirche als Rätsel-Raum

„Als vor knapp 40 Jahren Ausgrabungen in der Alten Kirche gemacht worden sind, wurden auch Gräber und Skelette gefunden“, führt Lucia Traut nach der Begrüßung in das Thema ein. Auf dieser Historie basierend geht es los. Ein Archäologe hat einen Brief hinterlassen, in dem er einen ersten Hinweis auf den Schatz des Glöckner gibt, den dieser vor fast 400 Jahren in der Kirche versteckt haben soll. Mit dem Brief in der Hand wandert die siebenköpfige Gruppe begleitet von den beiden Ideengebern in den Kirchenraum und staunt erst einmal. Ein Ausgrabungszelt, in dem sich ein Skelett in einem Sandbett befindet und es neben einen verschlossenen Koffer weitere Utensilien gibt, ist die erste Station.