Naturschutzhof in Nettetal Neun-Kräuter-Suppe zum Frühlingsbeginn

Dann ist es soweit und die Kräuter wandern in die Töpfe. Ein aromatischer Geruch zieht in die Nasen. „Wir geben gleich noch einen Schuss Sahne in die Suppe. Das Fett löst die ätherischen Öle in den Kräutern und macht sie dadurch noch intensiver“, erklärt Heckmanns. Und es wird auch noch ein wenig gezaubert. Die geschlossenen geernteten Knospen der Gänseblümchen, die in die Suppe gegeben werden, öffnen sich aufgrund der Wärme und sorgen damit für einen Aha-Effekt.