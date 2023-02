Biologische Station in Nettetal Heimkehr-Hilfe für Kröte und Otter

Unter Eingeweihten war sie 2007 so etwas wie ein kleiner Star: Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde ernannte die Knoblauchkröte zum „Froschlurch des Jahres“. Damit wollten die Reptilien- und Amphibienkundler darauf aufmerksam machen, dass diese Art gefährdet ist. Ein Umstand, dem die Mitarbeiter der Biologischen Station in Hinsbeck auch in diesem Jahr wieder etwas entgegensetzen wollen. Im April werden sie mit Unterwassermikrofonen in Gewässern im Boschbeek und Lüsekamp nach Knoblauchkröten horchen. Denn dort haben Sie 2020 und 2021 Kaulquappen ausgesetzt. „Die Kröte war in unserer Region seit 15 Jahren ausgestorben“, sagt Stations-Leiter Ansgar Reichmann. Doch damit ist es nun hoffentlich endgültig vorbei. Schon im vergangenen Jahr konnten die Biologen in den Aussetzungsgebieten 21 Knoblauchkröten entdecken. Beim Horchen in den Gewässern wollen sie nun ab April feststellen, ob sich die Tiere weiter vermehrt haben.