Auch Schwierigkeiten nach Corona So hat SC Union Nettetal in seine Anlage investiert

SC-Unions-Vorsitzender Wilfried Schmitz blickt positiv auf 2023. Das liegt nicht nur an den sportlichen Erfolgen der Abteilungen, sondern insbesondere an den Investitionen in die gesamte Sportanlage. Trotz Corona-Krise investierte der SC eine Summe von rund 160.000 Euro in die Sportanlage. Das war nur mit Fördermitteln möglich. Diese beliefen sich auf rund 70.000 Euro und kamen aus dem NRW-Förderprogramm für moderne Sportstätten. Davon haben bereits zahlreiche Vereine in Nettetal und im gesamten Kreis Viersen profitiert.