Stadtplanung in Nettetal Kaldenkirchen zwischen Denkmalschutz und Hoffnung auf Förder-Millionen

Einerseits ist es eine Auszeichnung für einen Ort, wenn seine Innenstadt Experten so bedeutsam erscheint, dass sie sie Kostenpflichtiger Inhalt zum Denkmal erklären wollen. Andererseits, und diese Sorge haben nicht wenige in Kaldenkirchen: Wenn dort die Fußgängerzone demnächst zum Denkmal erklärt wird, wie vom Amt für Denkmalpflege im Rheinland gefordert, schrumpft der Spielraum für Veränderungen, sind solche nur noch in Absprache mit der Denkmalbehörde möglich. Und Veränderungen sind in der Fußgängerzone schließlich geplant.