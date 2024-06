Stellen auch in Nettetal So geht Freiwilligendienst in der freien Natur

Die Augen von Laura Lazetta und Amelie Minkenberg strahlen, wenn sie über ihre Arbeiten und Aufgaben in der Biologischen Station Krickenbecker Seen erzählen. Täglich Pegelstände messen, monatliche Grundwassermessungen rund um die Krickenbecker Seen und Einträge in Messlisten gehören dazu. Ein großer Bereich ist die Öffentlichkeitsarbeit im Infozentrum der Station, inklusive der Beratung zu Wander- und Radtouren sowie Einkehrmöglichkeiten. Dies und noch mehr ist Bestandteil des Freiwilligen Ökologischen Jahrs (FÖJ), das die beiden in der Station an den Krickenbecker Seen absolvieren. Für viele sei das FÖJ eine Überbrückung oder eine Zeit der Orientierung bis zum Beginn der Ausbildung oder eines Studiums meist in Biologie, Umwelt- und Landwirtschafts- oder Naturschutz, sagt die Leiterin des Infozentrums, Cordula von der Banken.