Stadt startet Versand Fast 30.000 Nettetaler bekommen Wahl-Post

Die Briefwahlunterlagen werden anschließend an die Meldeadresse geschickt. Sollte die Zusendung an eine Sonderanschrift, beispielsweise Nebenwohnsitz oder Urlaubsanschrift, gewünscht sein, ist diese im Formular anzugeben. Der rote Wahlbrief sollte so zeitnah zurückgesendet werden, dass er spätestens am Wahltag, 9. Juni, bis 18 Uhr im Rathaus, Doerkesplatz 11, eingeht. Später eintreffende Wahlbriefe können nicht mehr berücksichtigt werden. Das Briefwahlbüro zu erreichen unter der Adresse briefwahl@nettetal.de. Es ist montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.