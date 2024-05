Öffentliches W-Lan in Ortskernen Wie smart sind Nettetals Innenstadt-Bereiche?

Sogenannte Access Points gibt es auf dem Lambertimarkt in Breyell, am Bürgerhaus in Kaldenkirchen vom Bürgerhaus und am Familienbüro am Bongartzstift in Lobberich. Sofern nicht ein hohes Gebäude ein Hindernis bietet, kann man sich im Freien in einem Umkreis von bis 120 Metern Entfernung von einem Access Point einloggen. In Breyell wurden zudem in den Räumen der Stadtbücherei zwei Access Points installiert, damit Besucher auch in der Bibliothek online gehen können.