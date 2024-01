Karneval in Nettetal So feierten „De molveren dei“

Nettetal · Die einzige Sitzung der Lötscher Karnevalsgesellschaft „De molveren dei“ für Erwachsene hat am Samstag 460 Gäste in den Seerosensaal nach Nettetal-Lobberich gelockt. Was dem Publikum gefiel.

14.01.2024 , 17:47 Uhr

Mit „De molveren Dei“ feirten 460 Menschen bei der Sitzung im Seerosensaal. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

(RP) „Lötsch Helau“: Die einzige Sitzung der Lötscher Karnevalsgesellschaft „De molveren dei“ für Erwachsene hat am Samstag 460 Gäste in den Seerosensaal nach Nettetal-Lobberich gelockt. „Es war sehr gut“, lautet das Fazit am Sonntag von KG-Präsident Axel Salentin. Zwei Dinge sind nicht alltäglich: Die kleine Karnevalsgesellschaft ist nach eigenen Angaben die älteste im Stadtgebiet und sie gestaltet ihre Sitzungen fast ausschließlich mit eigenen Kräften. Einzige Ausnahme: Roland Zetzen aus Brüggen, der die Musik lieferte. das Motto „All onger eene Hoot“ erinnerte daran, dass aus einzelnen Gemeinden vor 54 Jahren die Stadt Nettetal wurde. Viel Beifall gab es für das eigene Prinzenpaar Mika I. (van der Rheydt) und Adriana I. (Giebitz). Viel Beifall hätten die Stadtteilfiguren erhalten: Dabei sich Nettetaler Denkmäler einen Schlagabtausch geliefert. Funkemariechen und Tanzgruppen seien ebenso gefeiert worden wie weitere Sketche, etwa mit Helmut, über „de Bux“ und Frauengedeck. RP

