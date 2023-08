Pfarrerin Elke Langer aus Nettetal Seelsorgerin – erst recht in Notfällen und bei Katastrophen

An ihren ersten Einsatz erinnert sich Elke Langer noch sehr gut. Wohl nicht nur, weil es eine Premiere war. Es war auch ein Einsatz, der gleich zeigte, welchen extremen Situationen sich die Pfarrerin künftig würde stellen müssen. Denn sie hatte sich entschieden, die Aufgabe als Notfallseelsorgerin neben ihren Verpflichtungen in der Gemeinde zu übernehmen. Bei diesem ersten Einsatz hatte ein Mann den Freitod gewählt und war gegen einen Baum gefahren. Als Langer am Unfallort war, traf dort auch die Frau des Toten ein, mit dem diese vor dem Suizid Streit gehabt hatte.