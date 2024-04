Ehrenamt in Nettetal Wer Kindern vorliest, bekommt auch etwas zurück

Das Vorlesen, das Sprechen über das Gehörte, das Beschreiben der Bilder, das Zuhören an sich – all das verbessere das Sprachverständnis, gerade auch bei Kindern mit Migrationshintergrund. „Man kann deutlich sehen, dass es mit der Zeit immer besser wird“, sagt Angelika Lasseur und erinnert sich an ihre erste Stunde als Lesepatin: ein Prozess auf pädagogischem Fundament. Angelika Lasseur verbringt etwa zwei Stunden als Lesepatin in der Kita. Wenn sie sich ein Buch ausgesucht habe, liest sie vorher gewissermaßen Probe. Der Aufwand lohnt sich: Die Belohnung ist der wachsende Zuspruch der Kinder beim Lesetermin: „Man bekommt definitiv etwas zurück.“