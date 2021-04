Einzelhandel und Handwerk in Nettetal : Silvia Schmidts Talkrunde zum Corona-Lockdown

Nettetal Mit Christian Wagner, dem früheren Bürgermeister, und Annette Eßer alias Achnes Kasulke hat Silvia Schmidt angefangen. In der vierten Runde ihrer Online-Talkshow Nettetalk geht es um Einzelhandel und Handwerk in Nettetal.

Jetzt steht die vierte Runde von Nettetalk an: Am Donnerstag, 22. April, um 19 Uhr findet der Talk statt. Diesmal nicht 1:1, sondern mit drei Talkgästen aus Handel und Handwerk in Nettetal. Dabei sein werden: Astrid Stelzer, Herrenmoden Fritz Schouren in Kaldenkirchen, Ursula Funken von talWürze in Lobberich und Frank Nickus, Heizung-Klima-Sanitär, Lobberich.