B509 in Nettetal Sieben Verletzte bei Auffahrunfall

Nettetal · Bei einem Auffahrunfall auf der B509 in Nettetal sind am Mittwochnachmittag sieben Menschen verletzt worden, darunter drei Kleinkinder. Insgesamt waren vier Autos in den Unfall verwickelt. Es kam zu einer mehrstündigen Straßensperrung.

16.05.2024 , 13:09 Uhr

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.20 Uhr. Ein 74-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach war die B509 aus Richtung Hinsbeck kommend in Richtung Boisheim entlanggefahren. „Unmittelbar vor der Kreuzung B509 / Dyck / Willhelmshöhe fuhr er aus bisher noch nicht geklärter Ursache auf einen vor der Ampel wartenden PKW auf“, erklärte ein Polizeisprecher. In diesem Wagen saßen neben der 43-jährigen Fahrerin aus Kempen und einer 70-jährigen Beifahrerin aus Willich auch drei Kleinkinder im Alter von einem und zwei Jahren. Durch den Aufprall wurde das Auto auf zwei weitere wartende Wagen aufgeschoben. Diese beiden Autos wurden von einer 56-jährigen Viersenerin und einem 41-jährigen Mann aus Wegberg gesteuert. Neben den drei Kindern verletzten sich alle erwachsenen Fahrzeuginsassen nur leicht. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme und der umfangreichen Reinigung für etwa drei Stunden gesperrt werden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fotos vom Unfall in Nettetal

(mrö)