In Fußgängerzone von Nettetal Sieben Personen erleiden bei Brand Rauchvergiftungen

Lobberich · (RP) Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Sonntag, 22. Januar, gegen 7.15 Uhr alarmiert, weil es an der Hochstraße in einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt fünf Wohnungen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss brannte.

22.01.2023, 13:21 Uhr

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Fußgängerzone von Netttetal-Lobberich. Foto: Günter Jungmann

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus noch unbekanntem Grund im Schlafzimmer der Wohnung aus. Durch Rauchgasvergiftungen verletzten sich sieben der insgesamt zehn Bewohner des Mehrfamilienhauses. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Mit Ausnahme der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, blieben die übrigen Wohnungen im Haus nach Angaben der Polizei weiter bewohnbar. Nun wird ein Brandsachverständiger eingeschaltet, um die Ursache für das Feuer zu finden.

(RP)