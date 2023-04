Konzertabend in Nettetal Showtime mit Musical-Hits in der Alten Kirche

Eintrittskarten für die Veranstaltung sind nicht nur an der Abendkasse, sondern auch online unter der Adresse www.nettettheater.de erhältlich. Sie kosten 21 Euro das Stück. Für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen sowie Bundesfreiwilligendienstleistende ist der Preis ermäßigt, kosten die Eintrittskarten nur jeweils 13 Euro. Außerdem sind die Eintrittskarten bei der Nettekultur, Doerkesplatz 3, Nettetal-Lobberich, Telefonnummer 02153 898-4141, erhältlich und können auch mit einer E-Mail geordert werden. Zu kaufen sind sie auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wichtig: Der Verkauf von Eintrittskarten, sowohl in den Räumen der Nettekultur, als auch an der Abendkasse, erfolgt ausschließlich bargeldlos.