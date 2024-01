Beliebtes Freizeit-Angebot Nettetal setzt weiter auf Feierabendmärkte

Nettetal · Im Westkreis punktet Nettetal: Nur dort gibt es bisher regelmäßig Feierabendmärkte - sie sind in anderen Kommunen bereits etabliert, ziehen auch Niederländer an. So geht es 2024 weiter.

16.01.2024 , 18:24 Uhr

Nicht nur in Kaldenkirchen, sondern auch in Lobberich und Breyell finden regelmäßig Feierabendmärkte statt. Laut Veranstalter ein bis in die Niederlande beliebtes Angebot. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)