Für die ältere Generation in Nettetal : Techniklotsen im Generationentreff

Die fünf neuen Techniklotsen des DRK-Generationentreffs an der Friedrichstraße 2 in Kaldenkirchen. Foto: Generationentreff

Kaldenkirchen Der DRK Generationentreff in Kaldenkirchen gehört seit August dem Digitalpakt Alter an. Jetzt wurden fünf ehrenamtlche Techniklotsen gefunden, die den Besuchern mit Rat und Tat in Fragen zu digitalen Geräten zur Seite stehen sollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im September suchte der DRK Generationentreff in Kaldenkirchen Menschen, die bereit sind, ehrenamtlich bei Problemen oder Fragen rund um Computer, Tablet und Handy zu helfen. Nach drei Monaten Vorbereitungszeit stehen nun vier kompetente Techniklotsen bereit, Fragen zu beantworten und kleinere Probleme zu lösen. Beim Digitalpakt Alter ist der Generationentreff seit Mitte August 2021 einer von bundesweit 100 Erfahrungsorten, der älteren Menschen Hilfestellung beim Umgang mit digitalen Medien gibt.

„Wir freuen uns, Teil eines großen Bündnisses zur Stärkung digitaler Teilhabe Älterer zu sein. Gemeinsam können wir es schaffen, die älteren Generationen, die teilweise noch wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien haben, in die digitale Welt zu begleiten“, sagt Eva Flath, Leiterin des DRK-Generationentreffs. „Konkret laden wir ältere Menschen aus unserer Region ein, mit uns erste Erfahrungen mit digitalen Medien und Geräten zu machen. Engagierte Ehrenamtliche unterstützen sie dabei, ein Smartphone zu bedienen, Online-Banking zu verstehen oder digitale Amtstermine wahrzunehmen.“ Durch die Unterstützung des Digital-Kompass, einer Initiative der Bagso (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen) ist der Generationentreff für Schulungen technisch gut ausgerüstet.

Im Nette-Computerclub haben sich Interessierte zusammengefunden, die sich mit Themen rund um den Computer befassen wollen. Am Donnerstag, 10. Februar, um 14 Uhr bietet der DRK-Generationentreff an der Friedrichstraße 2 zum Auftakt eine Computer- und Handy-Sprechstunde an, bei der alle Techniklotsen anwesend sein werden und Interessierte ihr Gerät mitbringen können. Für einen Besuch gelten die aktuellen Corona-Regeln. RP

(hb)