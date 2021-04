Angeblich Schüsse an Kölner Straße : SEK-Einsatz in Kaldenkirchen geht glimpflich aus

Die Polizei hatte Spezialkräfte nach Kaldenkirchen gerufen. Das SEK konnte die Situation klären. Foto: Norbert Prümen

Kaldenkirchen Ein Mann soll am Mittwoch in einer Wohnung an der Kölner Straße geschossen haben. Die Familie alarmierte die Polizei. Das SEK konnte den Mann zur freiwilligen Aufgabe bewegen. Die Kölner Straße war teilweise gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Glimpflich ausgegangen ist ein SEK-Einsatz am Mittwoch in Kaldenkirchen. Gegen 14.20 Uhr erhielt die Polizei einen Hilferuf aus einer Wohnung an der Kölner Straße in Kaldenkirchen. Ein Bewohner hatte dort angeblich geschossen. Weitere Familienangehörige befanden sich im Haus und baten um Hilfe. Die Polizei sperrte den Ort weiträumig ab und forderte Spezialkräfte an. Diesen gelang es gegen 17.30 Uhr den Verdächtigen zur freiwilligen Aufgabe zu bewegen. Der Mann verließ das Haus und stellte sich den Einsatzkräften. Bislang konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Aus datenschutzrechtlichen und opferschutzrechtlichen Gründen den Familienangehörigen gibt die Polizei keine weiteren Angaben zu dem Fall. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

(hb)